Победителем ММКФ стал документальный фильм китайского режиссера

Китайская картина «Хохлатый ибис» Ляна Цяо про расследование пекинского репортёра получила главный приз 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который завершился в Москве 29 июня.

«Хохлатый ибис» рассказывает историю пекинского репортера Винса Кана, который возвращается в родной город, чтобы снять сюжет о редкой птице. В ленте поднимается проблема экологии в современном Китае.

Приз ММКФ за лучшую режиссуру получил режиссер из Турции Фикрет Рейхан «Желтая жара», который рассказывает про семью нелегальных иммигрантов.

В основном конкурсе участвовали 13 фильмов, в том числе из России, Турции, Индии и Испании.