Супруга Этуша опубликовала фотографию актера, идущего на поправку

Супруга Владимира Этуша Елена порадовала поклонников, опубликовав на своей странице в Facebook фото улыбающегося актера. От имени мужа она поблагодарила всех, кто переживает и поддерживает их.

Ранее сообщалось, что состояние народного любимца улучшилось и он был переведен в отделение нейрохирургии. Медики сегодня заявили, что состояние народного артиста стабильное,температура у Этуша в четверг утром нормальная, 36,6 градусов.