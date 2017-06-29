Медики сообщили о состоянии актера Владимира Этуша

Народный артист Владимир Этуш, госпитализированный в начале этой недели в НИИ скорой помощи имени Склифосовского находится в стабильном состоянии.

Медики из клиники заявили, что температура у Этуша в четверг утром нормальная, 36,6 градусов.

В минувший понедельник актер поскользнулся и упал в стоматологической клинике. Первоначально врачи подозревали перелом позвоночника, но все обошлось сильным ушибом. Супруга Этуша рассказала, почему он оказался в реанимации.

Вчера актера перевели из реанимации в обычную палату, но еще несколько дней он пробудет в больнице под присмотром врачей.

В мае Владимир Этуш отметил 95-летний юбилей.