Представитель Объединения членов рода Романовых Павел Куликовский, который приходится праправнуком императору Александру III, заявил, что новый фильм Алексея Учителя "Матильда" нельзя относить к жанру исторической драмы.

Куликовский признался, что смеялся, увидев первый трейлер фильма об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Основной ошибкой было говорить, что фильм исторический, считает представитель рода Романовых. Он сказал, что больше "Матильда" похожа на мультфильм "Анастасия". Мне казалось, что мы в 2017 году и хватит распространять ложь про мою семью, хватит этим заниматься, а тут опять появляется фильм с претензией на достоверность", - заявил Куликовский.

Свое мнение Куликовский выразил на пресс-конференции в Екатеринбурге, куда приехал для участия в международном фестивале православной культуры "Царские дни", отметив, что судит пока только по трейлеру. Больше всего Куликовского в ситуации, сложившейся вокруг этой работы, удивляет тот факт, что данный фильм выпускают к 100-летию революции.

Вопрос президенту на "Прямой линии" задал актер Сергей Безруков. Артист попросил президента поставить точку в скандальной истории с фильмом «Матильда»: запретят ли эту картину для показа или нет. Владимир Путин заявил, что фильм "Матильда" никто запрещать не собирается и массовый зритель картину увидит.