Балерина обратилась в суд с требованием признать ее дочерью Бориса Химичева

В Перовский районный суд Москвы обратилась балерина Дарья Ганичева, которая потребовала признать ее дочерью известного советского и российского актера Бориса Химичева. ДНК-тест подтвердил отцовство покойного.

Ганичева посещала передачу Бориса Корчевникова «Прямой эфир», где утверждала, что является внебрачной дочерью Химичева, который умер в 2014 году от онкологического заболевания.

Против признания данного факта выступила приемная дочь артиста Елена, которая получила его наследство.

Отметим, что артист оставил огромный дом на гектаре земли, виллы в Испании и на Кипре, большую квартиру в центре Москвы.