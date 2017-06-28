Балерина обратилась в суд с требованием признать ее дочерью Бориса Химичева
28 июня 2017, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]
В Перовский районный суд Москвы обратилась балерина Дарья Ганичева, которая потребовала признать ее дочерью известного советского и российского актера Бориса Химичева. ДНК-тест подтвердил отцовство покойного.
Ганичева посещала передачу Бориса Корчевникова «Прямой эфир», где утверждала, что является внебрачной дочерью Химичева, который умер в 2014 году от онкологического заболевания.
Против признания данного факта выступила приемная дочь артиста Елена, которая получила его наследство.
Отметим, что артист оставил огромный дом на гектаре земли, виллы в Испании и на Кипре, большую квартиру в центре Москвы.