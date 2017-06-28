В Петербурге в Михайловском замке 28 июня состоится вернисаж выставки Шишкина

О творчестве художника Георгия Шишкина за границей в последнее время пишут все больше и больше. Престижные газеты и журналы посвящают его картинам серьезные аналитические статьи.

В них неизменно отмечается ориентированность мастера на человека, на внутреннее содержание личности,на ее миссию на земле.

С 1980 года Георгий Шишкин отдает предпочтение пастели, которая дала ему большую свободу. Он изобрел оригинальный метод подготовки основы под пастель, гарантирующий их крепкое сцепление, Этот метод позволил художнику расширить возможности пастели, а также писать пастели необычно-больших форматов.

Известность Георгию Шишкину принесла серия работ «Русские сны», посвященная балетной труппе Сергея Дягилева и особая пастельная техника, которой пользуется художник. При создании картин вместо кистей он вбивает краску в холст кончиками пальцев.

Родился художник в Свердловске (Екатеринбург) в 1948 году, а на данный момент проживает

и пишет в Монако.

Выставка продлится до 31 июля 2017 года

(По материалам dic.academic.ru. Kudago.com)