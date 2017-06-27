Подведены первые итоги творческого конкурса «Я сохраняю наследие Петербурга»

Идея детского конкурса « Я сохраняю наследие Петербурга» появилась после создания КГИОП фильма «Код Петербурга», авторы которого смогли убедительно и наглядно объяснить взрослой аудитории, что такое объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников».

А вот следующим важным этапом стало желание специалистов КГИОП с помощью мультфильма рассказать детям об особенностях охраны памятников Петербурга, о том, почему так важно их оберегать.

Возникла интересная и благородная задача определить и сконструировать модель мультфильма для детей о нашем удивительном городе. Впереди организаторов проекта ждала программа очень интересной совместной работы.

Заявки и конкурсные работы принимались до 15 июня. Участникам предлагалось создать сценарий к анимационному фильму об объекте «Исторический центр Санкт- Петербурга и связанные с ним группы памятников» , главным героем которого должен быть созданный автором персонаж. Такими персонажами оказались петербургские коты, ангелы и, конечно, основатель города Пётр I.

Победителей объявили в Каменноостровском дворце, где в настоящее время находится «Академия талантов Санкт-Петербурга». Первое место заняла учащаяся школы №430 Петродворцового района с работой «Полёт парашютиста-одуванчика по имени Тарахакум над стрелкой Васильевского острова» .

За второе место награждён комикс «Иван Поребриков» ученицы центра образования №1 Красногвардейского района, «Небесная линия» авторского коллектива школы-интерната №2 Кировского района заняла третье место, - сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Работы победителей конкурса лягут в основу будущего анимационного фильма.