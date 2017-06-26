Эдгард Запашный вскоре вновь станет отцом

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашний и его возлюбленная Ярославна ждут пополнения в семье. Для 40-летнего артиста цирка ребенок станет третьим, для его молодой невесты - первым.

Малыш должен родиться в начале осени. Как утверждают друзья пары, интересное положение Ярославны протекает легко и приятно. Она занимается спортом, постоянно гуляет и регулярно посещает светские мероприятия.

Эдгард Запашный познакомился с 26-летней Ярославной еще в 2013 году и в скором времени стал проживать с ней вместе. Чтобы быть ближе к Эдгарду, Ярославна устроилась администратором в Цирк братьев Запашных.

Ярославна знакома и с дочерями Эдгарда – 4-летней Глорией и 6-летней Стефанией. Обе девочки родились в гражданском браке с фитнес-тренером Ольгой Денисовой.