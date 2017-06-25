Никаких шуток: в московском метрополитене ночью дадут настоящий балет. Так пройдет акция «Ночь русского балета». Грандиозное представление состоится в ночь с 25 на 26 июня на станции метро «Новослободская».

Труппа «Кремлёвского балета» исполнит для пассажиров поземки фрагменты лучших балетных спектаклей театра: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Эсмеральда», «Волшебная флейта» и другие, пишут «Известия».

Среди солистов заявлены народная артистка России Наталья Балахничева, заслуженные артисты России Михаил Мартынюк и Ирина Аблицова. Танцевать артисты будут под фонограмму. Это выступление для труппы будет первым опытом танца в метро. Выступление артистов приурочено к Кубку конфедераций-2017. Начало концерта в 02.30.