В Новосибирске начали демонтаж плакатов к 80-летию Новосибирской области

С улиц Новосибирска начали исчезать плакаты, посвященные 80-летнему юбилею Новосибирской области. Ранее о факте использования фоновой фотографии без разрешения заявил известный новосибирский фотограф Слава Степанов.

Факт съема банеров со своей фотографией на фоне заметил сам Слава Степанов. Банеры исчезли с центральных улиц Новосибирска вечером 23 июня. Снимок, использованный на плакате «80 лет Новосибирской области» Степанов сделал в 2010 г. По словам фотографа, за дачей разрешения на использование снимка к нему никто не обращался, сообщает НДН.инфо.

Не менее комичной выглядит и ситуация с медалями к юбилею Новосибирской области. Первая церемония награждения юбилейными медалями состоялась в середине февраля 2017 г. Награду получили Герои Советского союза, Социалистического труда, Почетный житель Новосибирска, Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон и ветеран труда Владимир Боков, бывший главой области в середине 1980-х гг.

На груди награжденных медаль красовалась с флагом, на котором были неверно расположены цвета. Зеленый оказался слева, а красный — справа. Тогда как закон о флаге предписывает иной порядок:

«Флаг Новосибирской области представляет собой прямоугольное полотнище, на котором изображены пять разновеликих полос красного, белого, синего, белого, зеленого цветов (от флагштока (древка) на лицевой и оборотных сторонах, или слева направо, если флаг размещается в развернутом виде)».

Всего к юбилейным мероприятиям изготовлено 50 тысяч комплектов медалей. Награда в честь юбилея Новосибирской области была учреждена в сентябре 2016 г.

Фото: — Atas.info