Ансамбль солистов-виртуозов Philharmonix выступит в Москве

Концерт ансамбля Philharmonix состоится в КЗ имени Чайковского 25 июня 2017 года. Ансамбль объединяет трех cолистов-виртуозов Венского филармонического оркестра, двух ведущих солистов Берлинской филармонии, одного из самых разносторонних австрийских пианистов, а также скрипача из Австрии.

По сообщению организаторов, концерты Philharmonix - это «безумное катание на американских музыкальных горках». Участники проекта доказывают, что классическая музыка во всей ее полноте может быть веселой. Philharmonix представят музыкальное ассорти из классической, джазовой, клезмерской, латиноамериканской и современной популярной музыки.