Ансамбль солистов-виртуозов Philharmonix выступит в Москве
23 июня 2017, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]
Концерт ансамбля Philharmonix состоится в КЗ имени Чайковского 25 июня 2017 года. Ансамбль объединяет трех cолистов-виртуозов Венского филармонического оркестра, двух ведущих солистов Берлинской филармонии, одного из самых разносторонних австрийских пианистов, а также скрипача из Австрии.
По сообщению организаторов, концерты Philharmonix - это «безумное катание на американских музыкальных горках». Участники проекта доказывают, что классическая музыка во всей ее полноте может быть веселой. Philharmonix представят музыкальное ассорти из классической, джазовой, клезмерской, латиноамериканской и современной популярной музыки.
Дебютный диск ансамбля "Fascination", вышедший на Deutsche Grammophon, стал золотым, продержавшись несколько недель в тройке лидеров австрийского хит-парада. Нынешний тур Philharmonix проходит в преддверии выхода очередного, четвертого альбома под названием "The Idols".
В программе московского концерта - весёлый микс из мелодий Иоганна Штрауса, Джорджа Гершвина, Астора Пьяццоллы, Генри Манчини, Фредди Меркьюри, Стинга и многие другие известные композиции и импровизации.