До «Уральской ночи музыки» остаются считаные часы, готовность к мероприятию – номер один. Более ста площадок, полторы тысячи музыкантов, 13 хедлайнеров – и это далеко не все из того, чем богат фестиваль. По мнению директора фестиваля Евгения Горенбурга, Екатеринбург – самый музыкальный город на земле, по крайней мере потому, что именно в этом городе есть возможность на протяжении нескольких километров разместить более ста площадок таким образом, чтобы комфортно было каждому.



Главное отличие третьего фестиваля «Ночь музыки» от предыдущих – расширение количества направлений, в том числе появление площадок, где будет продемонстрирована хореография. Также академическая музыка будет представлена разными подвидами.

Директор Уральского музыкального колледжа Эльвира Архангельская отмечает: «В оперном театре будут петь вокалисты, а совсем недалеко от этого, в гостинице «Исеть», будет звучать музыка конструктивизма. Если вы двинетесь чуть в сторону – окажетесь на крыше Музея истории Екатеринбурга, где будет звучать классическая музыка и академическая музыка в исполнении оркестра Bach. Если вы двинетесь к Пассажу, вы услышите хоры, а если вы придете к нам, в Уральский музыкальный колледж, то услышите выдающегося пианиста Валерия Степанова».



По словам Архангельской, о фестивале «Ночь музыки» знают во всем мире, по крайней мере в среде музыкантов.

Еще одна особенность – абсолютно новые площадки, одна из которых – гостиница «Исеть», где будет продемонстрирована световая инсталляция с участием оркестра, играющего музыку времен конструктивизма. Примечательна также одна из самых ранних площадок – в три часа дня у ККТ «Космос» состоится выступление музыкантов-школьников в рамках творческой мастерской «Новая Жизнь. Ural music school», организатором которой выступил бывший участник легендарной группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов (по совместительству – хедлайнер фестиваля). Вместе с молодыми музыкантами на сцене выступит сам Вадим Самойлов, но в непривычном для своей аудитории амплуа: в некоторых молодых группах недостаточно музыкантов, поэтому в некоторых случаях Вадиму предстоит побарабанить.

Аудиторию также ждет квинтэссенция блюза: екатеринбургская группа, играющая старый американский блюз и кантри-блюз Тhe Travelling Orchestra, выступит совместно с американским музыкантом Стефаном Бостером (Stefan Boster). По признанию Стефана Бостера, музыка – всегда личная история. «Мы с вами родились в разных странах, но в наших сердцах история всегда одна. Для блюза всегда нужна история, а в Екатеринбурге эта история особенна», – отметил Бостер.



И напоследок – главное, что должен знать каждый гость фестиваля «Ночь музыки»: ограничения движения транспортных средств не предвидится; специального транспорта для развоза по домам после гала-концерта (а он, по прогнозам, завершится в четыре часа утра) не будет; предусмотрено втрое больше (в сравнении с прошлыми годами проведения фестиваля) площадок со стрит-фудом (рядом – общественный туалет); некоторые площадки будут ограждены большегрузным транспортом, помимо этого – уже ставшие нормой рамки металлодетекторов при входе на площадки и усиленный контроль за порядком. Начать любой маршрут мы советуем с инфоцентра, который находится рядом с памятником Татищеву и де Геннину (на Плотинке). Но если посетить фестиваль не удастся, отчаиваться не стоит: будет организована интернет-трансляция площадок (ознакомиться с ними можно на сайте uralfest.tv), комментатором которой станет Дмитрий Губерниев – скучно не будет явно.