Песни Марии Захаровой будут звучать на открытии и закрытии ММКФ

Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков сообщил, что песни написанные на стихи представителя МИД России Марии Захаровой исполнят на его открытии и закрытии.

Исполнителем композиции на открытии станет Наргиз Закирова. Михалков уверен, что композиции как нельзя лучше подойдут для церемоний и подчеркнул, что Захарова является автором слов и музыки. Михалков также поделился, что сам попросил Захарову прислать ему материал, когда узнал, что она пишет песни. Он подчеркнул, что официальный представитель МИД РФ – красивая, умная и талантливая женщина.

Песня, которая будет открывать кинофестиваль, посвящена Дню памяти и скорби, которые россияне отмечают сегодня, 22 июня.