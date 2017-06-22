Песни Марии Захаровой будут звучать на открытии и закрытии ММКФ
22 июня 2017, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков сообщил, что песни написанные на стихи представителя МИД России Марии Захаровой исполнят на его открытии и закрытии.
Исполнителем композиции на открытии станет Наргиз Закирова. Михалков уверен, что композиции как нельзя лучше подойдут для церемоний и подчеркнул, что Захарова является автором слов и музыки. Михалков также поделился, что сам попросил Захарову прислать ему материал, когда узнал, что она пишет песни. Он подчеркнул, что официальный представитель МИД РФ – красивая, умная и талантливая женщина.
Песня, которая будет открывать кинофестиваль, посвящена Дню памяти и скорби, которые россияне отмечают сегодня, 22 июня.