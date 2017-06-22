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В Музее Москвы открывается Блошиный рынок

22 июня 2017, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

В Музее Москвы открывается Блошиный рынок

Городской блошиный рынок откроется в Москве 25 июня, гостей ждут песни 1960-1970-х годов, африканская музыка и зажигательное фламенко, сообщается на официальном портале мэра столицы.

Открытие рынка посвящено акции "Народный музей фестиваля", приуроченной к 19 Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в октябре 2017 года. Гостей развлекут группа Kimbatа и певица Ксения Рубан. Музыканты исполнят советские песни 60-70-х годов.

Торговые лавки будут заполнены винтажными и антикварными вещами. Рынок будет работать с 11:00 до 18:00.

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Археологи в Польше обнаружили массовое захоронение русских "кричащих" солдат

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В середине мая правительство РФ направило в Государственную думу законопроект, призванный дать старт очередной реформе многострадального отечественного здравоохранения. Речь идёт об узаконивании и установлении порядка применения так называемых телемедицинских технологий

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В Ставрополье при задержании стреляли в преступника, а попали в детей

Двое несовершеннолетних – 10-летняя девочка и юноша 17-ти лет – получили огнестрельные ранения в Ставрополе. Детей случайно ранили полицейские при поимке сбежавшего подсудимого.

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Путин подчеркнул роль Арктики для будущего России

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Депутаты предложили отменить новогодние каникулы

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Замминистра энергетики Украины продала свидание с собой за $346

Украинец Алексей Бойчук выиграл на аукционе совместный поход в театр с заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины Натальей Бойко. Такое удовольствие обошлось победителю в девять тысяч гривен.

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Cкромный прием Порошенко в Белом доме на Украине объяснили стилем Трампа

Cкромный прием Порошенко в Белом доме на Украине объяснили стилем Трампа

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