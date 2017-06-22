В Музее Москвы открывается Блошиный рынок
22 июня 2017, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]
Городской блошиный рынок откроется в Москве 25 июня, гостей ждут песни 1960-1970-х годов, африканская музыка и зажигательное фламенко, сообщается на официальном портале мэра столицы.
Открытие рынка посвящено акции "Народный музей фестиваля", приуроченной к 19 Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в октябре 2017 года. Гостей развлекут группа Kimbatа и певица Ксения Рубан. Музыканты исполнят советские песни 60-70-х годов.
Торговые лавки будут заполнены винтажными и антикварными вещами. Рынок будет работать с 11:00 до 18:00.