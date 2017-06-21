В филармонии решили, что Волгоград не стоит мессы

Лауреат международных конкурсов, главный (и единственный штатный) органист Волгоградской филармонии Владимир Королевский выложил на своей страничке в соцсети прощальное письмо.

Отыграв в субботнем концерте минувших выходных академическую программу Баха, штатный органист Волгоградского концертного зала с 2010 года подвел итоги своей семилетней работы в филармонии:

- Сейчас по Волгограду распространяется информация о происходящем за кулисами филармонии, и я считаю своим правом, и даже своей обязанностью по отношению к слушателям органных концертов прокомментировать ту её часть, которая относится непосредственно ко мне. Ситуация такова: 31 августа истекает мой договор с филармонией, и у меня нет ответа от руководства, планируют ли его со мной продлить. Внутри филармонической структуры я сделал всё, что мог – встречался с руководством, отправлял служебные запросы – но конкретного ответа так и не получил. Подчёркиваю: я люблю свою работу в Волгограде, и не планировал её оставлять.

Судьбой Владимира Королевского ещё весной интересовался основатель органного сообщества Principal, титулярный органист калиниградского Кафедрального собора Евгений Авраменко, посылавший запрос в Волгоградскую филармонию. И буквально в начале мая получил ответ за подписью директора филармонии С. Матовой, что на тот момент Королевский находился в отпуске за свой счет, а с 16 июня приступает к работе по подготовке нового концертного сезона. Но сейчас руководство просто игнорирует все устные и письменные запросы своего штатного органиста.

- На субботнем концерте в зале были мои знакомые, и они рассказали мне, что в антракте слушатели подходили к администраторам и интересовались абонементами на следующий сезон, - сообщил Владимир Королевский. - Им отвечали, что абонементов в продаже нет. Ещё весной я отправил руководству предварительно согласованный проект органного сезона 2017-18, включающий мои концерты и выступления приглашённых музыкантов, тому есть документальные свидетельства. За все мои 7 лет работы в филармонии Волгограда такого не случалось ни разу: всегда к завершающему концерту следующий сезон уже был сформирован, подписан руководством и выпущен в продажу.

Теперь Владимир считает себя безнадежно безработным, потому что вакансий органиста нет не только в Волгограде, но и в России.