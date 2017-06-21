Церемония вручения ТЭФИ перенесена на 3 октября

Вручение телепремии ТЭФИ должно было состояться 27 июня, но учредители премии приняли решение перенести ее на 3 октября. В комитете индустриальных телепремий России причины переноса церемонии не уточнили.

Перенос церемонии вручения ТЭФИ – это решение совета учредителей. Именно так пояснили перенос в комитете индустриальных телепремий, пишет «КоммерсантЪ».

В состав совета учредителей ТЭФИ входят семь холдингов: это «Первый канал», ВГТРК, «ТВ Центр», «Газпром медиа», «СТС Медиа», «Национальная медиагруппа» и «Национальная ассоциация телерадиовещателей» (НАТ). Главой совета учредителей является Михаил Швыдкой. Глава НАТ Эдуард Сагалаев пояснил, что при подсчете голосов жюри произошел компьютерный сбой и многие члены жюри потребовали предоставить им возможность переголосовать, а сделать это за оставшуюся неделю было невозможно, поэтому церемонию решено было перенести на октябрь.