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Рэпер Prodigy скончался после тяжелой болезни

20 июня 2017, 22:18 [ «Аргументы Недели» ]

Рэпер Prodigy скончался после тяжелой болезни
фото: globallookpress.com

В Соединенных Штатах скончался рэпер Prodigy, известный по своим выступлениям в составе дуэта Mobb Deep. Артисту было 42 года.

О смерти хип-хоп-исполнителя сообщили американские СМИ. Согласно сведениям, попавшим в распоряжение журналистов, Prodigy скончался в Лас-Вегасе. В настоящее время нет информации о том, от чего умер рэпер, однако известно, что на протяжении последних лет он тяжело болел.

Расцвет группы Mobb Deep, исполняющей хардкорный рэп, пришелся на 1990-е годы. Затем последовал период творческого отпуска, после которого коллектив снова воссоединился. Последний на данный момент альбом Mobb Deep вышел в 2014 году.

 

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