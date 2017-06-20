Рэпер Prodigy скончался после тяжелой болезни

В Соединенных Штатах скончался рэпер Prodigy, известный по своим выступлениям в составе дуэта Mobb Deep. Артисту было 42 года.

О смерти хип-хоп-исполнителя сообщили американские СМИ. Согласно сведениям, попавшим в распоряжение журналистов, Prodigy скончался в Лас-Вегасе. В настоящее время нет информации о том, от чего умер рэпер, однако известно, что на протяжении последних лет он тяжело болел.

Расцвет группы Mobb Deep, исполняющей хардкорный рэп, пришелся на 1990-е годы. Затем последовал период творческого отпуска, после которого коллектив снова воссоединился. Последний на данный момент альбом Mobb Deep вышел в 2014 году.