Анна Нетребко изумила поклонников сильно постройневшей фигурой

Всемирно известная оперная певица Анна Нетребко в последнее время радует своих поклонников большим количеством публикаций в сети Instagram. Более всего фанаты артистки обращают внимание на ее похудение.

Анна Нетребко находится в Санкт-Петербурге. Известная оперная исполнительница недавно разместила в Instagram фотографии, на которых запечатлена посещающей различные достопримечательности Северной столицы. Вместе с ней в северную столицу прибыли супруг, оперный певец Юсиф Эйвазов и сын Тьяго.

Видно, что Нетребко резко и сильно похудела. Как говорила сама Анна, спортом она не занимается, а секрет её похудания заключается в продолжительных прогулках в компании приятных ей людей, а также правильное питание.

Как ранее стало известно, знаменитая российская оперная певица Анна Нетребко получила в лондонском театре Coliseum международную премию Opera Awards - награду, которую считают аналогом "Оскара" для оперных певцов.