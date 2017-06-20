В возрасте 80 лет ушла из жизни итальянский модельер и меценат Карла Фенди

Итальянский модельер и меценат Карла Фенди скончалась в Риме на 81-м году жизни. Четвертая из пяти сестер Фенди, руководивших домом моды, до последних дней жизни оставалась почетным президентом группы Fendi.

В 2007 году модельер основала Фонд Карлы Фенди, главной целью которого стало развитие художественных традиций в искусстве, литературе, кино, моде, передает РИА Новости.

В настоящее время у Fendi открыто более 160 магазинов в 25 странах.

Контрольный пакет компании Fendi принадлежит альянсу LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy S.A).