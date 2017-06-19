В организме умершей актрисы Кэрри Фишер нашли тяжелые наркотики
19 июня 2017, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Кэрри Фишер перед своей смертью употребляла сильнодействующие наркотические вещества. Об этом узнали эксперты, вскрывшие ее тело.
Отчет о результатах вскрытия попал в распоряжение Associated Press. В документе говорится, что организме Фишер обнаружены следы кокаина, героина и экстази. Следует оговориться, что официально данная информация пока не подтверждена.
Напомним, актриса, получившая известность по фильмам франшизы «Звездные войны», скончалась в конце прошлого года. Изначально сообщалось, что у 60-летней артистки остановилось сердце. Двумя днями ранее специалисты назвали другую причину смерти Кэрри Фишер.