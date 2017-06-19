В каких кинотеатрах Москвы можно бесплатно посмотреть фильмы с участием Баталова
19 июня 2017, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]
Кинотеатры Москвы организуют открытые показы фильмов с участием Алексея Баталова. Об этом рассказал руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский. Показы начнутся уже на этой неделе.
По словам Кибовского, такой просмотр будет данью памяти и уважения Баталову.
Самые известные роли Баталов сыграл в кинолентах "Чисто английское убийство", "Мать", "Бег", "9 дней одного года", "Звезда пленительного счастья", "Живой труп".
Бесплатные показы пройдут в городских кинотеатрах сети "Московское кино".
Сегодня в Большом зале Центрального дома кино состоится траурная церемония прощания с выдающимся актером и сценаристом Алексеем Баталовым. Он скончался 15 июня в возрасте 88 лет.