В каких кинотеатрах Москвы можно бесплатно посмотреть фильмы с участием Баталова

Кинотеатры Москвы организуют открытые показы фильмов с участием Алексея Баталова. Об этом рассказал руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский. Показы начнутся уже на этой неделе.

По словам Кибовского, такой просмотр будет данью памяти и уважения Баталову.

Самые известные роли Баталов сыграл в кинолентах "Чисто английское убийство", "Мать", "Бег", "9 дней одного года", "Звезда пленительного счастья", "Живой труп".

Бесплатные показы пройдут в городских кинотеатрах сети "Московское кино".

Сегодня в Большом зале Центрального дома кино состоится траурная церемония прощания с выдающимся актером и сценаристом Алексеем Баталовым. Он скончался 15 июня в возрасте 88 лет.