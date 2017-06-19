Джека Воробья уберут из франшизы «Пираты Карибского моря»

В следующих фильмах франшизы «Пираты Карибского моря» зрители не увидят капитана Джека Воробья. Об этом узнали СМИ.

Как пишет Daily Star, продюсеры серии кинолент о приключениях пиратов решили отказаться от персонажа, сыгранного Джонни Деппом, по причине того, что интерес публики к нему упал. По мнению создателей фильмов, внимание зрителей переключилось на новых героев, которые появились в вышедшей на экраны в мае пятой части франшизы. Официально данная информация пока не подтверждена.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Джонни Депп, исполнитель роли Джека Воробья, шокировал поклонников своим внешним видом.