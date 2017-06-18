В Кавалергардской Павловского дворца представили акварели Александра Бенуа. Александр Николаевич Бенуа (1870-1960) - живописец и график-станковист, иллюстратор и оформитель книг, мастер театральной декорации, режиссер, автор балетных либретто.

Он был одновременно выдающимся историком русского и западноевропейского искусства, теоретиком и острым публицистом, проницательным критиком, крупным музейным деятелем, несравненным знатоком театра, музыки и хореографии. Главной чертой его характера следовало бы назвать всепоглощающую любовь к искусству; разносторонность знаний служила лишь выражением этой любви. Во всей своей деятельности, в каждом движении своей мысли Бенуа всегда оставался художником.

Выставка акварелей под названием «Александр Бенуа вспоминает...» открылась 3 июня в Кавалергардской Павловского дворца. В экспозиции представлены 150 акварелей из коллекции.

Даже сегодня в России издаются книги Александра Сергеевича Пушкина с иллюстрациями Александра Бенуа, на них выросло ни одно поколение.

Над циклами иллюстраций к «Медному всаднику» и «Пиковой даме» Бенуа работал более десяти лет.



Внук художника, Дмитрий Иванович Вышнеградский, согласился предоставить

музею несколько работ своего знаменитого деда. Потомки художника сейчас живут в Париже, акварели привезены из Франции.

Эти работы нигде ранее не экспонировались. Часть рисунков исполнена художником с натуры в послереволюционные годы, часть – в годы эмиграции, во Франции, по фотографиям.



Выставка продлится до 30 сентября 2017 года.

(по материалам art-links.livejournal.com)