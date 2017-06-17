Ульяна Лопаткина завершила карьеру танцовщицы

Прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России Ульяна Лопаткина, исполнившая десятки ролей в балетных спектаклях, объявила о завершении своей карьеры танцовщицы.

На официальном сайте театра не уточняется, чем займется Лопаткина после ухода из балета.

На сайте самой артистки написано, что балерина решила сделать длительный перерыв в своих выступлениях в связи с профессиональными травмами и необходимостью их лечения.