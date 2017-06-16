Максакова выступила на концерте духовной музыки в старейшем монастыре Киева

Известная исполнительница Мария Максакова порадовала общественность во время недавнего выступления. Певица спела с хором на концерте духовной музыки так, что у зрителей затаилось дыхание.

Поведение и исполнение оперной дивы были настолько проникновенными, что у некоторых зрителей по телу пробежали мурашки. «С того момента, как я впервые пела в церкви — 9-летней девочкой и до сих пор — это очень волнующие моменты. Действительно приближаешься к Богу», — призналась Максакова в своем микроблоге.

После завершения концерта в Михайловском златоверхом соборе певица опубликовала запись своего выступления. Перед священниками знаменитость предстала в длинной черной юбке, вышиванке и с покрытой головой.

Ранее стало известно, что сильно похудевшая оперная певица Мария Макскакова делает шпагат не хуже балерины Анастасии Волочковой. Мария выложила фотографии из танцевального зала, где она отрабатывает растяжку у станка.