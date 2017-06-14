В Красноярске Академический Симфонический Оркестр под управлением Владимира Ланде выступил на острове Татышев дважды – 8 и 9 июня. В первый день с погодой не повезло – начался сильный ветер и дождь, зрителей было немного и музыкантам пришлось сократить концертную программу. Зато на следующий день ярко светило солнце; поляна перед сценой и трибуны на 2,5 тыс. зрителей в восточной части острова были заполнены до отказа. Музыканты подарили публике мюзикл Леонарда Бернстайна «Вестсайдская история» – историю любви Ромео и Джульетты, перенесённую в XX век. Вокальные партии исполнили солисты Красноярского музыкального театра Алексей Орлов, Надежда Кармаева, Андрей Луговской и Марина Вишневская. В программе принимали участие стажёры оркестра, а также смешанный хор студентов колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича.

«В первый раз я оказался на таком концерте, – признаётся зритель Владимир Бакушев. – Ехал на велосипеде, вдруг услышал музыку и решил притормозить. Я ведь и сам когда-то в юности играл в духовом оркестре на бас-барабане. Замечательная это идея – «Оркестр на траве»! Правда, в следующий раз хотелось бы послушать на природе и музыку русских композиторов».

Пенсионер Владимир Георгиевич Модеров приехал на фестиваль из Сосновоборска: «Я не музыкант, но очень люблю слушать симфоническую музыку по радио или на телеканале «Культура». А сейчас, когда вживую познакомился с игрой красноярского симфонического оркестра, захотелось побывать на его концертах в филармонии».

«Слушать музыку под открытым небом – это так романтично! – говорит Кристина Вольнова. – Я пришла сюда вместе со своими подругами. Иногда бываю на концертах этого оркестра в филармонии – хожу в основном на классику и на джаз иногда, а «Вестсайдскую историю» не слышала ни разу. Конечно, понравилась музыка, а также замечательные голоса и чистое английское произношение у солистов!».

Очень многие красноярцы пришли на концерт с детьми. Например, Алёна и Вадим Абросимовы расположились на траве под шатром вместе со своим сыном Арсением, которому вот-вот исполнится годик. «Сегодня просто гуляли и пришли на звук – и, кажется, очень удачно! Мы не первый раз с мужем слушаем вживую симфонический оркестр, – делится Алёна. – Ходим на концерты два-три раза в год, и даже один раз были на занятии Бэби-филармонии. Я и раньше знала о пользе классической музыки для здоровья, а сейчас смотрю, как сын реагирует, и думаю: надо будет составить культурное расписание и посещать концерты чаще».