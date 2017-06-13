Александровская колонна в Петербурге стала объектом культурного наследия

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об изменениях в перечне объектов культурного наследия федерального значения.

Согласно документу, в новой редакции также представлены объекты ансамбля Казанского кремля XVI–XVII веков, расположенных в Великом Новгороде Знаменского собора (1688 год) и Знаменского монастыря XVII–XVIII веков, Юрьева монастыря XII–XVIII веков.

В перечень включен объект культурного наследия федерального значения "Александровская колонна" в связи с тем, что полномочия по государственной охране объектов культурного наследия, формирующих Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге, закреплены за Минкультуры России, - сообщает РИА Новости.

Александровская колонна (также Александрийский столп, по стихотворению А. С. Пушкина «Памятник») — памятник в стиле ампир, находящийся в центре Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Воздвигнута в 1834 году архитектором Огюстом Монферраном по указу императора Николая I в память о победе его старшего брата Александра I над Наполеоном. Находится в ведении Государственного Эрмитажа.