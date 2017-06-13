Джоан Роулинг стала самой богатой писательницей в мире

Создательница сказочного образа Гарри Поттера британская писательница Джоан Роулинг по версии журнала «Форбс» считается самой богатой в мире среди литераторов. Рейтинг составлен по итогам доходов за 2016 год.

Как сообщает женская версия журнала «Форбс», автор романов о волшебнике Гарри Поттере в минувшем году заработала $19 млн. Это доходы не только от продажи книг, Роулинг стала сценаристом своего романа «Фантастические звери и места их обитания» и написала пьесу в двух частях «Гарри Поттер и Проклятое дитя» в соавторстве с драматургом Джеком Торном.

Следом за Роулинг в списке богатых писательниц стоит американка Нора Робертс см годовым доходом $15 млн, которая пишет детективы и любовные романы. Почетное третье место в тройке богатейших литераторов занимает американка Даниэла Стил, написавшая свыше 130любовных романов и заработавшая за год $15 млн.