Трибьют-шоу «Metallica с симфоническим оркестром» на сцене Крокус Сити Холл

2 марта в Крокус Сити Холле состоится трибьют-шоу «Metallica с симфоническим оркестром». Захватывающее мультимедийное шоу, сногсшибательный звук и мастерская игра классических и рок-музыкантов – все это обещает произвести сильное впечатление.

Трибьют-шоу «Metallica с симфоническим оркестром» сопровождает оглушительный успех. Большой тур по России и грандиозный концерт не оставили равнодушным никого из зрителей. Завораживает невероятный контраст в игре и внешнем виде классических и рок-музыкантов, а проводником в этот мир контраста выступает дирижер Виктор Бабарикин. Тяжелая, мощная музыка Metallica соединяется с мульти-инструментальным симфоническим оркестром и приобретает масштаб. Оркестр облагораживает «металл», а «металл» наполняет оркестр.







Эксклюзивная программа, аналогов которой в России нет, где профессиональная рок-группа и симфонический оркестр полностью воссоздают легендарный концертный альбом Metallica «S&M». Культовая двойная пластинка, записанная с оркестром Сан-Франциско, вышла в свет в уже далеком 1999, но остается любимой и популярной поклонниками «тяжелой» рок-музыки до сих пор. Грандиозное трибьют-шоу Metallica с большим симфоническим оркестром на сцене Крокус Сити Холла запомнится зрителям и впечатлит любого, даже самого искушенного поклонника группы Metallica, рока и музыки в целом. Классика и современность в этот вечер сольются в единое целое и предстанут перед слушателями в своей неповторимой красоте.









