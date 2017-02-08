Звезда боевиков и экс-губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер поделился на своей странице в Facebook трейлером своего нового фильма, основанного на реальных событиях.

В основу фильма "Последствия" легла история Виталия Калоева, потерявшего в авиакатастрофе свою семью. Тогда, в 2002 году, в небе над Германией из-за ошибки швейцарского пилота столкнулись два самолета - грузовой и пассажирский. Погибли 19 взрослых и 52 ребенка, находившихся на борту лайнера “Башкирских авиалиний”.

Калоев разыскал и убил диспетчера, совершившего ошибку, за что и был приговорен к восьми годам тюремного заключения, но был освобожден досрочно. После выхода на свободу занял пост замминистра строительства Северной Осетии.

В своем интервью “Московскому комсомольцу” Калоев рассказал, что создатели картины с ним не связывались и не консультировались. К тому, что про него сняли фильм, отнесся спокойно: сняли и сняли. Главное, по его словам, чтобы ничего не исказили, не отступили от реальной истории ради экшна и зрелищности.

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