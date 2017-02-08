Президент КВН Александр Масляков награжден главным дагестанским орденом

Ранее «АН-онлайн» сообщали о награждении Александра Маслякова президентом РФ Путиным, главой Минобороны Сергеем Шойгу и президентом Чечни Кадыровым. Теперь орден Маслякову вручил президент Дагестана.

Рамазан Абдулатипов вручил бессменному ведущему и Александру Маслякову главный орден Дагестана - "За заслуги перед Республикой Дагестан", сообщает ТАСС. вручил бессменному ведущему и президенту клуба КВНглавный орден Дагестана - "За заслуги перед Республикой Дагестан", сообщает ТАСС.

Награждение прошло в Москве. Масляков был назван «светлым лучом» Республики в ее тяжелые годы, а движение КВН – едва ли не единственным источником положительной энергии и «молодежным рупором».

Надо сказать, что Орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан" награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги в укреплении региона и его социально-экономическом развитии.