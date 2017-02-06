Ученые вывели формулу для получения премии “Оскар”

В преддверии очередной церемонии вручения престижной кинопремии “Оскар” австралийские ученые выяснили, какие факторы гарантируют фильмам успех.

Все оказалось достаточно просто. Чтобы получить заветную статуэтку, нужно быть американцем и снять фильм об американской культуре. Или же сняться в таком фильме. Специалисты проанализировали список лауреатов и номинантов на премию с 1968 года и выяснили, что более 69 процентов оскароносных актеров - американцы. А 88 процентов картин, получивших “Оскара”, повествуют об американской культуре, сообщает British Journal of Psychology.

Стоит отметить, что не так давно режиссер Джеймс Кэмерон пожаловался на то, что фильмы, которые действительно нравятся зрителям, обычно не получают “Оскар”.

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