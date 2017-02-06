Константин Райкин: Россия - некрофильское государство

Народному артисту России Константину Райкину не везет: все его высказывания вырываются из контекста и приобретают скандальный смысл. Так было и с мнением артиста насчет цензуры в нашей стране.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о скандале вокруг слов Райкина по поводу засилья цензуры в стране. Тогда артиста много критиковали, хотя в его словах содержался несколько иной смысл. Снйчас складывается похожая ситуация: Райкина критикуют за то, что назвал Россию «некрофильским государством», сообщает издание "Петербургский авангард".

Дело в том, что фраза выдернута из контекста моноспектакля Райкина "Над балаганом небо…", что прошел 6 февраля в Филармонии им. Шостаковича в Санкт-Петербурге.

В спектакле говорится об искалеченных судьбах поэтов, именами которых после их смерти называются улицы. Из этого и делается вывод: наше государство мертвых любит больше, чем живых.