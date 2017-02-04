Умер исполнитель роли Раскольникова Георгий Тараторкин
4 февраля 2017, 12:00 [ «АН-онлайн» ]
В Москве скончался актер театра и кино Георгий Тараторкин. Артисту было 72 года.
Печальная новость появилась сегодня утром на сайте театра Моссовета. В размещенном работниками театра сообщении указывается, что Тараторкин продолжительное время болел.
Георгий Тараторкин получил всесоюзную известность после роли студента Родиона Раскольникова в киноэкранизации романа «Преступление и наказание» 1969 года. Помимо этого фильма, Тараторкин снялся еще более чем в 30 картинах. За свою работу на ниве искусства актер был удостоен звания народного артиста РСФСР.
Дата похорон Георгия Тараторкина будет объявлена позже.
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