Лев Лещенко празднует сегодня юбилей

В среду, 1 февраля, знаменитый российский артист Лев Лещенко празднует юбилей.

С 75-летием Льва Лещенко уже поздравили сегодня президент РФ Владимир Путин и российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Как говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, юбилей настолько популярного и всенародно любимого артиста является большим событием для всех поклонников эстрады, а также почитателей его таланта - щедрого и жизнеутверждающего.

Путин подчеркнул, что Лещенко всегда подает коллегам пример мастерства и профессионализма, а также делится творческими секретами с молодежью. Медведев в свою очередь отметил, что артист завоевал любовь миллионов.