Умер известный белорусский артист Александр Тиханович

Скончался артист Александр Тиханович, известный по выступлениям в белорусском ансамбле «Верасы». Ему было 64 года.

Грустную новость в соцсети сообщила дочь Тихановича Анастасия. Из ее поста следует, что артист умер сегодняшней ночью. Анастасия выразила благодарность всем людям, которые поддерживали ее отца – последнее время он тяжело болел.

Уроженец Минска Александр Тиханович – выпускник Белорусской консерватории. После окончания учебного заведения музыкант играл в оркестре Суворовского училища. Всесоюзную популярность Тихановичу принесла работа в ансамбле «Верасы». В коллективе также пела супруга артиста Ядвига Поплавская.

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