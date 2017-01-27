Крымская художница презентовала фильм из снега (ВИДЕО)

Сегодня вся Россия отмечает день снятия Блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Художник из Крыма Ксения Симонова в память о тех трагических 900 днях представила фильм из снега.

Холодный материал, снег, будит горячие эмоции – в этом и задумка художника Симоновой, сообщает «АН-Крым». Известно, что художник использовала для своего произведения документальные источники – письма и дневники тех, кто пережил Блокаду.

Основной источник, которым воспользовалась художник Симонова – дневник маленькой Тани Савичевой. Техника «снежная графика» разработана Симоновой недавно и это первое произведение в этой технике.