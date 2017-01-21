Джеймс Кэмерон намерен вернуть на экраны “Терминатора”

Вышедший не так давно “Терминатор: Генезиз” разочаровал поклонников франшизы и не оправдал ожиданий, которые на него возлагали создатели. Однако Джеймс Кэмерон, создатель легендарного фильма о киборге из будущего, намерен изменить ситуацию.

В настоящий момент права на персонажей принадлежат не ему: Кэмерон продал их в 80-х, чтобы найти финансирование для первой части фильма. Но в 2019 большая часть прав на историю вернутся к ее создателю, а "классический" "Терминатор" - на экраны. Правда, пока неизвестно, будет ли это перезапуск или продолжение сюжета “Судного дня” - второй части франшизы.

Сам Кэмерон намерен контролировать процесс, хотя вновь садиться в режиссерское кресло не собирается. Не исключено, что место в нем займет режиссер “Дэдпула” Тим Миллер: как сообщает издание deadline, Кэмерон встречался с ним, чтобы обсудить детали предстоящей работы.

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