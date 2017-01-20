Кинопремию “Сезар” бойкотируют из-за ее президента, обвиненного в изнасиловании

Французской национальной кинопремии “Сезар” был объявлен бойкот из-за того, что президентом 42-й церемонии, которая пройдет в феврале, был избран обвиняемый в изнасиловании режиссер Роман Полански.

Бойкотировать премию намерены активистки феминистской организации Osez le Féminisme, сообщает The Guardian. Они заявили, что избрание Полански президентом церемонии оскорбляет жертв сексуального насилия.

Роман Полански, известный по таким картинам как “Пианист” и “Ребенок Розмари”, не раз становился лауреатом престижных премий: “Золотой пальмовой ветви” в Каннах, “Золотого льва” Венецкого фестиваля, Оскара, “Сезар” и многих других. Уголовное преследование режиссера, имеющего американское и французское гражданство, продолжается еще с 1977 года. Тогда Полански, обвиненный в изнасиловании 13-летней девочки, которую он напоил шампанским с наркотиком, признал себя виновным, а затем бежал из США. Согласно законодательству страны, принцип давности не действует в случае бегства виновного.

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