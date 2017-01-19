В “Игру престолов” вернется очередной “мертвец”

Поклонники нашумевшего фэнтезийного сериала “Игра престолов” уже более-менее привыкли к тому, что за каждым поворотом сюжета персонажей может ожидать гибель .

Однако сценаристы решили не только карать, но и миловать, правда, не только положительных героев. Так, по сообщению Cinema Blend, который ссылается на профайл исполнителя роли, в сериал может вернуться еще один персонаж, погибший в предыдущих сериях. Речь идет о Уолдере Фрее, Лорде переправы, убитом в финале предыдущего сезона Арьей Старк.

Фанаты саги уже выдвигают версии, как именно произойдет возвращение персонажа, при этом большинство склоняется к тому, что вряд ли он восстанет из мертвых.

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