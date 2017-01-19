ФЕСТИВАЛЬ «КОЛЯДА-ТЕАТР «НА СТРАСТНОМ»

Зимние гастроли с 13 по 31 января уральской труппы в Москве проходят под знаком Фестиваля. Приезд «Коляда-театра» в столицу уже не первый год становится одним из самых ожидаемых событий столичного театрального сезона. Нынешний фестиваль станет самым масштабным за всю историю приезда «Коляда-театра» «На Страстной».

В течение 19 дней команда Николая Коляды покажет московским зрителям 25 спектаклей, проведет шесть читок новых пьес молодых уральских драматургов, кинопоказ короткометражных фильмов киноальманаха «Екатеринбург, я люблю тебя!», а также устроит нашумевший в Екатеринбурге «Суп-театр», во время которого Николай Коляда собственноручно сварит борщ и накормит им пятьдесят счастливчиков. К слову сказать, вход на «Суп-театр» по решению Коляды был свободным, а запись была закрыта за рекордные 30 минут после объявления о событии.

Кроме того, в программе нынешнего Фестиваля сразу шесть премьер, поставленных в «Коляда-театре» в течение года с момента последнего приезда в столицу. Откроется фестиваль самым громким событием Екатеринбургского сезона – новым спектаклем Николая Коляды «Фальшивый купон», о котором не без восторга говорит и пишет не только местная, но и взыскательная московская критика.



Фанаты увидят легендарные постановки театра: «Вишневый сад», «Трамвай “Желание”», «Гамлет», «Король Лир», «Маскарад», «Женитьба», «Слуга двух господ», «Мертвые души» и др. Почитатели творества Николая Коляды увидят авторские постановки : «Всеобъемлюще», «Скрипка, бубен и утюг», «Баба Шанель», «Большая советская энциклопедия». И настоящим подарком станут шесть премьер «Коляда-театра»: «Фальшивый купон», «Весна советская», «Пиковая дама», «Дыроватый камень», «Москва-Петушки», «Старосветская любовь»