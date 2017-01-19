Бориса Щербакова в тяжелом состоянии доставили в лучшую клинику Москвы

Народный любимец, актер театра и кино Борис Щербаков был экстренно госпитализирован в одну из лучших клиник столицы в тяжелом состоянии. После проведенного обследования артисту назначен курс длительной терапии.

Врачи выявили у артиста несколько серьезных заболеваний.

Борис Игоревич подтвердил «Лайфу», что находится в больнице, но при этом попросил не беспокоиться за него, пообещав, что его скоро выпишут. «Причин для беспокойства нет», - оптимистично заявил 67-летний больной.

Борис Щербаков - народный артист России, лауреат Государственной премии СССР. В его актерской биографии 200 кинолент, десяток антреприз и озвучек в кино. Актер с успехом выступил в роли ведущего в программе «Доброе утро» на «Первом канале» и «Последнем дне» на телеканале «Звезда».

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