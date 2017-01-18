Из кино уходит самый знаменитый и почитаемый актер Голливуда

Один из самых легендарных актеров Голливуда принял решение в скором времени покинуть кино.

Из профессии намерен уйти великий Джек Николсон, которому в этом году исполнится восемьдесят лет. Данную информацию предоставил друг и коллега артиста Питер Фонда, который отметил, что его товарищ уже "удалился на покой". Он также подчеркнул, что Николсон многое сделал для кинематографа и полностью состоялся в финансовом плане, передает издание The Sun.

Напомним, что актер является обладателем трех премий "Оскар" и двенадцати номинаций, также он получил семь "Золотых глобусов" и три статуэтки BAFTA.