Звезда “Обитаемого острова” сломал позвоночник

Российскому актеру Василию Степанову, сыгравшему главную роль в фантастической дилогии “Обитаемый остров” по роману братьев Стругацких, теперь предстоит заново учиться ходить.

Дело в том, что в конце декабря актер получил тяжелые травмы, сообщает kp.ru. Возвращаясь домой, он поскользнулся на ступеньках во время гололеда и упал. Врачи констатировали перелом тазобедренной кости и двух позвонков - и это тогда, когда актеру предложили роль в новом фильме!

Теперь Степанову предстоит длительный период реабилитации, однако он надеется все же вернуться в профессию, когда состояние его здоровья это позволит.

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