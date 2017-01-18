Гафту противно, что на Украине запретили показывать фильмы Рязанова

Народный артист РСФСР Валентин Гафт высказался по поводу запрета демонстрации фильмов Эльдара Рязанова на территории Украины.

Легендарный актер заявил, что решение ДержКино ему противно и очень обидно. Гафт также подчеркнул, что сам находится в черном списке Украины и добавил, что стране следует быть умнее. "Они нашли там что-то такое, что им стыдно", - заявил артист в беседе с НСН и отметил, что, вероятно, украинская сторона усмотрела в запрещенных картинах какую-либо неприятную правду про себя.

Напомним, 17 января, стало известно, что на Украине запретили показывать фильмы Эльдара Рязанова "Тихие омуты" и "Привет, дуралеи".