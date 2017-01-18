Юбилейные торжества и очередной выбор «Человека года» премии «Царицынская муза» прошли в Волгограде с размахом. Настолько, насколько позволяет провинциальный конкурс. Новый меценат премии, английский бизнесмен подарил всем дипломантам этого года недельный тур на экзотический остров Бали. Правда, выяснилось, что у Человека года-2016, солиста трех музыкальных театров Романа Байлова нет даже заграничного паспорта.

Не имея государственной поддержки, в трудное для страны время рубежа веков «Муза» смогла завоевать авторитет среди творческой интеллигенции и предпринимателей. И вот уже 25 лет существует стараниями меценатов и подвижников.

В конце декабря в выставочном зале Союза художников на Краснознаменской открылась выставка по истории этого общественного благотворительного проекта. Несколько разделов экспозиции рассказали о разных аспектах уникального проекта, не имеющего аналогов в России и называемого волгоградским «Оскаром». Галерея портретов всех победителей конкурса и кавалеров ордена «Царицынская муза» за 25 лет, презентация новых лауреатов 2016 года, царицынский раздел, проекты благотворительного фонда «Царицынская муза», призы от лауреатов «Музы» разных лет для розыгрыша среди зрителей и голосование на Приз зрительских симпатий за лауреатов этого года. Выставка собрала самое лучшее и выдающееся в области регионального искусства за последнюю четверть века. Экспонатами стали книжная башня писателя Евгения Кулькина, коллекция призов прославленного хореографического ансамбля Татьяны Мироновой «Улыбка» и творческое многообразие театрального художника Екатерины Гельперн. И, конечно же, замечательные фотопортреты: руководителя ансамбля старинной музыки «Конкордия» Михаила Рубцова, писателя-фантаста Евгения Лукина рядом с полочкой книг, изданных на европейских языках, киноактера Петра Зайченко в новой роли в сериале «София» и других наших выдающихся современников.

В начале января в рамках выставки прошли творческие вечера лауреатов премии прошлых лет. Открыл их заслуженный художник России, Человека года-1999 Владислав Коваль. Писатель-фантаст, поэт и бард Евгений Лукин — Человек года-2009 по версии «Царицынской музы» пришел на свой творческий вечер с гитарой, за что народ, собравшийся в выставочном зале на Краснознаменской, был очень благодарен знаменитому земляку. За час с небольшим Евгений Лукин смог представить свое творчество почти во всех ипостасях — звучали и стихи, и проза, и песни. Вечер волгоградского барда Сергея Коновалова, Человека года-2011, основателя бардовского проекта на колесах «Синий троллейбус», поддержали его постоянные спутницы из Клуба авторской песни «Высота» и ансамбля авторской песни «Три - один».

Кульминацией проекта, конечно же, стала церемония награждения номинантов. Она состоялась на Старый новый год. Победителями юбилейного для «Царицынской музы» года объявили актера НЭТа Сергея Викторова, ведущего солиста Волгоградского музыкального театра и театра «Царицынская опера» Романа Байлова, писателя-фантаста Сергея Синякина, директора Волгоградского областного театра кукол Александру Николаенко, театрального художника Екатерину Гельперн, руководителя народного ансамбля казачьей песни «Благовест» Михаила Быкадорова и краеведа Романа Шкоду.

Человеком года – 2016 стал солист музыкального театра и «Царицынской оперы» Роман Байлов.

Все семь победителей в качестве приза получили туристические путёвки на остров Бали.

«За подарки в виде поездок за рубеж от английского мецената Грэма Кенстлей – спасибо. Но у меня даже нет заграничного паспорта. Да и к тому же я еще не всю Россию объехал и выезжать за ее пределы не собираюсь, - рассказал информагентсву v1.ru Человек года-2016 Роман Байлов. - Победа не открывает для меня никаких перспектив. Просто возлагает ответственность. Буду, как и всегда, честно делать свою работу. «Царицынская муза» – не место, где мы показываем себя. Все таланты – на сцену. Эту встречу я воспринимаю лишь как смотр творческой интеллигенции. Мы просто показываем городу свой культурный потенциал. Да и кого нам побеждать? Неужели художник может бороться с поэтом, а писатель с артистом?»