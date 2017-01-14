Lucasfilm не собирается заменять Кэрри Фишер цифровой копией

Надежды фанатов “Звездных войн” на то, что в следующих эпизодах снова появится принцесса Лея Органа, не оправдались. Представители Lucasfilm заявили, что не намерены воссоздавать с помощью цифровых технологий образ Кэрри Фишер в роли Леи в продолжении киноэпопеи.

Ранее информация о такой возможности появилась в программе Newsnight на BBC. Сообщалось, что после смерти Фишер компания Disney (которой принадлежит Lucasfilm) начала переговоры с представителями актрисы об использовании во франшизе образа Леи Органы.

Однако, как указано в заявлении, опубликованном в блоге саги, Lucasfilm не собирается заменять скончавшуюся актрису ее цифровой копией. “Кэрри Фишер навсегда останется нашей принцессой и нашим другом”, - подчеркивается в заявлении.

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