Умер музыкант, избежавший в 1959 году катастрофы, в которой погиб Бадди Холли

В пятницу, 13 января, стало известно о кончине гитариста Томми Оллсапа, который избежал в 1959 году страшной авиакатастрофы в штате Айова, США, в которой погиб легендарный музыкант Бадди Холли.

Оллсап ушел из жизни в Спрингфилде, штат Миссури, в почтенном возрасте - ему было 85 лет. Предполагается, что гитарист, скончавшийся из-за осложнений после операции, будет похоронен в Оклахоме, передает агентство Associated Press.

Напомним, что в феврале 1959 года для всех фанатов рок-н-ролла наступил черный день. 22-летний Бадди Холли, который купался в лучах славы уже в течение полутора лет, а также музыканты Ричи Валенс и Биг Боппер погибли в ходе крушения самолета. Оллсап в тот день не полетел с товарищем, поскольку проиграл Валенсу свое место в лайнере.