По традиции в рамках этого фестиваля пройдут концерты звезд гитарной музыки, лауреатов и гостей фестиваля.



В конкурсе «Виртуозы гитары 2017» будут представлены следующие номинации: конкурс гитаристов-исполнителей, конкурс композиторов, сочиняющих музыку для гитары, конкурс мастеров-изготовителей гитар ручной работы, конкурс гитарных ансамблей. В рамках XIV Международного фестиваля-конкурса «Виртуозы гитары 2017» состоятся также творческие встречи, мастер-классы, лекции и семинары известных гитаристов-исполнителей, композиторов и педагогов.



15 января состоится гала-концерт «Звезды гитарной музыки». В концерте примут участие известные отечественные и зарубежные гитаристы – лауреаты международных конкурсов, профессора и преподаватели учебных заведений, широко известные российские деятели гитары и гитаристы зарубежных стран: Джон Фили (Ирландия), Оскар Гузман (Испания), Миро Симич (Швеция), Надя Борислова (Мексика), Виктор Козлов (Челябинск), Александр Виницкий (Москва), Евгений Баев (Тверь), Леонид Карпов, Константин Ильгин, Дмитрий Воронин, Юрий Бобылев (Санкт-Петербург).



В концерте прозвучит музыка для гитары различных эпох, жанров и стилей от Ренессанса до наших дней. Будут исполнены произведения, проверенные временем, а также новая, недавно написанная музыка. 20 января в 19.00 состоится «Гала-концерт лауреатов и гостей». В концерте примут участие лауреаты XIV международного конкурса «Виртуозы гитары 2017» и гости – члены международного жюри: Джон Фили (Ирландия), Оскар Гузман (Испания), Миро Симич (Швеция), Надя Борислова (Мексика), Александр Виницкий (Москва), Евгений Баев (Тверь). В концерте также выступят различные ансамбли гитаристов.

В заключительном концерте будут участвовать исполнители на классической, акустической и электрогитаре. Прозвучит музыка для гитары фламенко, а также произведения, написанные для электрогитары и бас-гитары. Будут представлены большие и малые гитарные ансамбли различных номинаций, такие, как «Учитель и ученик», «Семейный ансамбль», «Гитарный оркестр», а также «Гитара в ансамбле с другими музыкальными инструментами».

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