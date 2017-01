Известная американская певица Ферги (Fergie), вокалистка хип-хоп группы The Black Eyed Peas, которая во время перерывов в работе коллектива занимается сольной карьерой, не так давно выпустила клип на песню "Life Goes On".

Новое видео знаменитой американки, опубликованное на ее официальном канале на YouTube, в короткие сроки набрало более семи миллионов просмотров. В клипе звезда появляется в футболке с изображением поэта Александра Сергеевича Пушкина и строками из его стихотворения - "Не дай мне бог сойти с ума". Это перекликается с текстом песни, где есть слова "Go crazy, go insane" ("Потеряй голову, сойди с ума").

Однако оценить отсылки к творчеству русского поэта смогли не все поклонники Ферги. Большинство из них никак на это не отреагировало.









Читайте также:

Другие новости культуры

См. все новости дня